“الإمارات المركزي” يتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.9% في 2024

توقع مصرف الإمارات المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي في الإمارات بنسبة 3.9% في العام الجاري، مدفوعًا بشكل أساسي بانتعاش قوي في القطاعات غير النفطية.

توقعات الإمارات المركزي

وذكر التقرير السنوي للمصرف أن “هذه التوقعات تأتي بالنظر إلى استمرار القطاع غير النفطي في أدائه القوي”.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 6.2% في عام 2025، تعود الزيادة المتوقعة جزئيًا إلى ارتفاع إنتاج النفط نتيجة لقرارات أوبك بلس في يونيو 2024، مع استمرار توقعات النمو الإيجابية للقطاع غير النفطي.

أداء قوي للقطاعات غير النفطية

سجل الاقتصاد الإماراتي نموًا حقيقيًا بنسبة 3.6% في عام 2023، مما يعكس عمليات خفض إنتاج النفط التي فرضتها أوبك بلس واستمرار وتيرة النشاط الاقتصادي غير النفطي.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.4% في عام 2024، مقارنة بـ 6.2% في العام الماضي.

وتعزى هذه الزيادة إلى عوامل مثل استقرار حركة الأفراد، والتغيرات في معدلات النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتأثيرات الأداء القوي المسجل في عام 2023.

وبينما من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ثابتًا عند 5.3% في عام 2025، يشير التقرير إلى أن فرص النمو الإيجابية تكمن في التنفيذ الناجح للإصلاحات وانخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مما يعزز الطلب الخارجي ويحفز تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.

يتوقع المصرف المركزي أن يصل معدل التضخم إلى 2.3% في الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري، ليظل أقل بكثير من المتوسط العالمي على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية (النفط، والقمح، والذرة) وانخفاض قيمة العملة.

ويرجح التقرير أن تتراجع الضغوط التضخمية الناشئة عن الطلب المحلي بسبب تغيرات في تدفقات الهجرة، وتغيرات في وتيرة نمو الناتج غير النفطي وتأثيرات استمرت من العام الماضي.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يظل معدل التضخم ثابتًا عند 2.3% في عام 2025.

انخفاض معدل التضخم في عام 2023

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في الإمارات قد شهد انخفاضًا ليصل إلى 1.6% في عام 2023، مقارنة بـ 4.8% في عام 2022.