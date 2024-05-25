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الإمارات تتصدر السندات الخضراء وصندوق الاستثمارات السعودي أكبر مُصدر لها

وفقًا للإحصائيات التي حصلت عليها “أريبيان بزنس” من اتحاد المصارف العربية، فقد ارتفعت الإمارات بنسبة 170% في إصدار السندات الخضراء، في حين أن السعودية سجلت زيادة بنسبة 69% كأكبر مصدر لها في عام 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة جداول السندات الإقليمية الخضراء خلال عام 2023 بقيمة بلغت 10.7 مليار دولار.

بنسبة زيادة كبيرة بلغت 170% عن العام السابق، يمثل إصدار السندات الخضراء من الإمارات حوالي 45% من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية.

وذلك، وفقًا للبيانات التي حصلت عليها “أريبيان بزنس“، لأحدث الأرقام التي أعدتها إدارة الأبحاث والدراسات في اتحاد المصارف العربية لشهر مايو من العام 2024.

وفي السياق ذاته، سجلت المملكة العربية السعودية نسبة 32% من إجمالي حجم الإصدارات الإقليمية للسندات الخضراء، محققة زيادة قدرها 69% على أساس سنوي.

وكان صندوق الاستثمارات العامة في المملكة أكبر مُصدر للسندات الخضراء في المنطقة خلال عام 2023، حيث أصدر سندات بقيمة 5.5 مليار دولار في فبراير 2023. هذا النشاط يعكس الدور المتزايد للمملكة في السوق المالية المستدامة وسعيها لتعزيز الاقتصاد الأخضر.

من جهة أخرى، بلغ مجموع الصكوك الخضراء التي تم إصدارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الصكوك الخضراء التي تم إصدارها على مستوى العالم.

وتُعتبر الصكوك الخضراء أدوات مالية إسلامية تُستخدم لتمويل مشاريع صديقة للبيئة أو لتحقيق أهداف مستدامة. تشبه الصكوك الخضراء السندات التقليدية من حيث الهيكل المالي، لكنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية ولا تتضمن فوائد ربوية.

وتشمل المشاريع التي يمكن تمويلها باستخدام الصكوك الخضراء مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، وكذلك مشاريع الزراعة المستدامة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...