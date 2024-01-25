الإمارات الإسلامي يحقق أعلى أرباح في تاريخه

حقق مصرف الإمارات الإسلامي، الذراع المصرفي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أعلى أرباح في تاريخه، حيث بلغ صافي الأرباح 2.12 مليار درهم في عام 2023، بزيادة نسبتها 71% عن العام السابق.

وجاء هذا النمو القوي في الأرباح مدفوعًا بزيادة الدخل الممول وغير الممول، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 50% إلى 4.77 مليارات درهم. كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 9% إلى 61.3 مليار درهم.

الإمارات الإسلامي.. أعلى أرباح في تاريخه

وصرح هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي، بأن المصرف حقق أفضل أداء مالي في تاريخه، وأن الميزانية العمومية القوية وقاعدة التمويل المنخفضة التكلفة والبنية الرقمية منصة قوية لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.

وأشار فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي، إلى أن المصرف حقق أعلى مستوى أرباح على الإطلاق، حيث حقق إجمالي التمويل نمواً في 2023 بما في ذلك تحسن الإنتاجية والعائد على الأصول.

كما احتفل المصرف بأول إصدار في تاريخ المصارف بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما عزز التزامه بتعميق وتعزيز السيولة في سوق الصكوك بالعملة المحلية.

وبذلك، يواصل الإمارات الإسلامي تعزيز مكانته كمؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد التزامه بالنمو المستدام والمسؤول.