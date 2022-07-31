الأهلي السعودي يزيح قطر الوطني عن صدارة لائحة “ذا بانكر” لأفضل بنك في الشرق الأوسط

أزاح البنك الأهلي السعودي (SNB) بنك قطر الوطني (QNB) من صدارة تصنيف مجلة “ذا بانكر” لأفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2022، ليصبح أول بنك سعودي يتصدر التصنيف منذ عام 2016. واستفاد البنك الأهلي السعودي – الذي يحتل المركز الثالث في المنطقة من حيث الأصول، وراء بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي الأول ، من سوق الرهن العقاري المزدهر في البلاد، إلى جانب خامس أكبر بنك مقرض في المنطقة، أي مصرف الراجحي.

وبلغ الشق الأول من رأسمال البنك الأهلي السعودي 32,6 مليار دولار ليرتقع تصنيفه العالمي على لائحة “ذا بانكر” إلى المركز 67، يليه بنك قطر الوطني في المرتبة 77 عالمياً حيث بلغ الشق الأول من رأسماله 26,3 مليار دولار، ثم بنك أبوظبي الأول في المرتبة 91 عالمياً حيث بلغ الشق الأول من رأسماله 22,5 مليار دولار.

وتضمنت لائحة أفضل 25 بنكاً في الشرق الأوسط أيضاً 6 بنوك سعودية هي كالآتي: مصرف الراجحي في المرتبة الخامسة إقليمياً والـ 103 عالمياً بشق أول من رأس المال بلغ 18,7 مليار دولار، وبنك الرياض تاسعاً إقليمياً و 145 عالمياً بشق أول من رأس المال بلغ 12,6 مليار دولار، البنك السعودي البريطاني (ساب) عاشراً إقليمياً و 154 عالمياً بشق رأسمال بلغ 11,8 مليار دولار، البنك السعودي الفرنسي الـ 12 إقليمياً والـ 166 عالمياً بشق أول من رأس المال بلغ 10,7 مليار دولار، بنك الإنماء الـ 14 إقليمياً والـ 195 عالمياً بشق أول من رأس المال بلغ 8,3 مليار دولار، البنك العربي الوطني الـ 15 إقليمياً والـ 197 عالمياً بشق أول من رأس المال بلغ 8,2 مليار دولار.

وكان أداء البنوك في الشرق الأوسط جيداً مقارنة مع البنوك العالمية في تصنيف مجلة “ذا بانكر” لأفضل 1000 بنك عالمي لعام 2022، مع استفادة اقتصادات الخليج على وجه الخصوص من انتعاش أسعار النفط. وبعد أداء متباين في العام الماضي، حقق 21 من أكبر 25 بنكاً في المنطقة مراكز محسّنة في تصنيف هذا العام، حيث أبلغ كل منهم عن تحسن في الأرباح قبل خصم الضرائب.