استثمارات بنوك الإمارات لأعلى مستوى في تاريخها

حققت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات أعلى مستوى في تاريخها بعد أن سجلت أكثر من 620 مليار درهم، وفقا لبيانات رسمية نقلتها وسائل إعلام محلية.



وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، زادت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 21.4% على أساس سنوي لتسجل 620.2 مليار درهم خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023، بارتفاع بلغ نحو 109.1 مليار درهم مقارنة بـ511.1 مليار درهم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022.



وأظهر مؤشرات مصرف الإمارات المركزي، أن استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس شهري، أي ما يعادل 19.2 مليار درهم، حيث سجلت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، نحو 601 مليار درهم.



وأشار مصرف الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الإمارات، صعدت خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2023 بنسبة 17.6%، أي ما يعادل نحو 93 مليار درهم، وذلك مقارنة بالرقم المسجل نهاية عام 2022 وهو 527.4 مليار درهم.



وأفاد مصرف الإمارات المركزي أن السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق استحوذت على أكبر نصيب من استثمارات البنوك بنسبة تبلغ 48.7%، بعد تسجيلها نحو 302.2 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023، بارتفاع 2.93% على أساس شهري مقارنة بـ293.7 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.



وبلغت نسبة حصة “سندات الدين” من إجمالي الاستثمارات نحو 41.4%، حيث سجلت نحو 257.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023، بزيادة 4.4% على أساس شهري، مقارنة بنحو 246.2 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وأكدت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن استثمارات البنوك في الأسهم سجلت نحو 12.3 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بارتفاع نسبته 1.65% على أساس شهري، مقابل 12.1 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.



وسجلت الاستثمارات الأخرى للبنوك العاملة في دولة الإمارات 48.5 مليار درهم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بارتفاع بلغ 2.75%، مقارنة بنحو 47.2 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني من 2023.