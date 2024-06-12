الإمارات.. ارتفاع ملحوظ في الودائع النقدية خلال الربع الأول من 2024

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن زيادة كبيرة في الودائع النقدية خلال شهر آذار/مارس الماضي، حيث وصلت إلى 750.9 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 16% مقارنة بالشهر نفسه عام 2023.

وشهدت الودائع النقدية في الإمارات أيضًا زيادة شهرية بنسبة 3.5% مقارنة بشهر شباط/فبراير السابق، وزيادة فصلية بنسبة 5.4% مقارنة بالربع الأخير من العام المنصرم.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الودائع شبه النقدية إلى 1.256 تريليون درهم في آذار/مارس المنصرم، بزيادة سنوية قدرها 22.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما سجلت الودائع شبه النقدية زيادة ربع سنوية بنسبة 5.2% مقارنة بنهاية عام 2023.

وتشمل الودائع الإماراتية شبه النقدية ودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، بالإضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، في حين تشمل الودائع النقدية جميع الودائع قصيرة الأجل التي يمكن للعملاء سحبها دون إشعار مسبق.

وشهدت الودائع الحكومية أيضًا زيادة ملحوظة، حيث بلغت 448.9 مليار درهم في آذار/مارس 2024، بزيادة سنوية قدرها 6.7% وزيادة شهرية قدرها 4.32%.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع النقد المصدر إلى 146.9 مليار درهم في نهاية آذار/مارس 2024، بزيادة سنوية قدرها 13.7% وزيادة شهرية قدرها 5.4%. وتوزع النقد المصدر بين 19.7 مليار درهم للنقد في البنوك و127.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك.