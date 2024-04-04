فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

ارتفاع رصيد الذهب في مصرف الإمارات المركزي بنسبة 7%

تشمل الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم عن ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 7% بنهاية يناير الماضي.

وبلغ رصيد المصرف من الذهب 17.921 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 16.758 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل أكثر من 1.16 مليار درهم.

مصرف الإمارات

ويأتي هذا الارتفاع في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وحرص المصرف المركزي على ضمان استقراره المالي من خلال الاستثمار في الأصول الآمنة مثل الذهب.

وتشمل الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...