ارتفاع رصيد الذهب في مصرف الإمارات المركزي بنسبة 7%

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم عن ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 7% بنهاية يناير الماضي.

وبلغ رصيد المصرف من الذهب 17.921 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 16.758 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل أكثر من 1.16 مليار درهم.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وحرص المصرف المركزي على ضمان استقراره المالي من خلال الاستثمار في الأصول الآمنة مثل الذهب.

وتشمل الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.