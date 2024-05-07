ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 41 مليار دولار في أبريل

أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 41.057 مليار دولار في نهاية نيسان/أبريل 2024، مقارنة بـ 40.361 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات حاسمة لمكافحة التضخم وجذب الاستثمار الأجنبي. ففي آذار/مارس 2024، رفع البنك أسعار الفائدة بشكل كبير بهدف كبح جماح التضخم، كما أبرم اتفاقًا مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط ​​بحجم استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار.

ووافق صندوق النقد الدولي أيضًا على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد خفض قيمة الجنيه المصري وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف.

وتشير هذه التطورات إلى التزام مصر بتحقيق الاستقرار المالي وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز قوتها الاقتصادية على المدى الطويل.