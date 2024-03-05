ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات 3.2% بنهاية 2023

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن تحقيق إجمالي الودائع المصرفية في الدولة قفزة نوعية بنهاية عام 2023، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ إجمالي الودائع 2.522 تريليون درهم في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2023، مرتفعًا من 2.444 تريليون درهم في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وعزز نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.7% وودائع غير المقيمين بنسبة 8.9% هذا الارتفاع الكبير في إجمالي الودائع.

ويُعزى ارتفاع ودائع المقيمين إلى زيادة ودائع القطاع العام بنسبة 2.2% وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 44.9%.

ووفقاً للبيانات مصرف الإمارات المركزي، شهد مجمل عرض النقد (ن1) ارتفاعًا بنسبة 4.0% من 797.4 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى 829.3 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023. ويعود ذلك إلى زيادة النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.9 مليار درهم ونمو الودائع النقدية بمقدار 30 مليار درهم.

وارتفع مجمل عرض النقد (ن2) بنسبة 4.5% من 1,935.4 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت إلى 2.02 تريليون درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر .

ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو عرض النقد (ن1) إلى جانب زيادة الودائع شبه النقدية بمقدار 56.1 مليار درهم.

ووسّعت القاعدة النقدية نطاقها بنسبة 7.3% من 614 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إلى 658.8 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ديسمبر.