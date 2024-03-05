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ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات 3.2% بنهاية 2023

تُظهر بيانات مصرف الإمارت المركزي استقرارًا وثباتًا في القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في اقتصاد الدولة.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصرف الإمارات المركزي

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن تحقيق إجمالي الودائع المصرفية في الدولة قفزة نوعية بنهاية عام 2023، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ إجمالي الودائع 2.522 تريليون درهم في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2023، مرتفعًا من 2.444 تريليون درهم في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وعزز نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.7% وودائع غير المقيمين بنسبة 8.9% هذا الارتفاع الكبير في إجمالي الودائع.

ويُعزى ارتفاع ودائع المقيمين إلى زيادة ودائع القطاع العام بنسبة 2.2% وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 44.9%.

ووفقاً للبيانات مصرف الإمارات المركزي، شهد مجمل عرض النقد (ن1) ارتفاعًا بنسبة 4.0% من 797.4 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى 829.3 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023. ويعود ذلك إلى زيادة النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.9 مليار درهم ونمو الودائع النقدية بمقدار 30 مليار درهم.

وارتفع مجمل عرض النقد (ن2) بنسبة 4.5% من 1,935.4 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت إلى 2.02 تريليون درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر .

ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو عرض النقد (ن1) إلى جانب زيادة الودائع شبه النقدية بمقدار 56.1 مليار درهم.

ووسّعت القاعدة النقدية نطاقها بنسبة 7.3% من 614 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إلى 658.8 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ديسمبر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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