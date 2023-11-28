أرباح بنوك السعودية ترتفع إلى 64 مليار ريال

ارتفعت أرباح البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، بنحو 7.17 مليارات ريال، في أول 10 أشهر من عام 2023، بنسبة 12.5% على أساس سنوي.

وبلغت أرباح المصارف التجارية (السعودية والأجنبية) العاملة في السعودية قبل خصم الزكاة والضريبة، نحو 64.47 مليار ريال خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقابل 57.3 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022، حسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.

وتشمل الأرباح المجمعة للبنوك، أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي، وأرباح فروع البنوك الأجنبية العاملة في السعودية.

أرباح البنوك خلال أكتوبر

وارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية خلال شهر أكتوبر 2023، حسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” الصادرة الثلاثاء، بنسبة 2.4% إلى نحو 6.23 مليارات ريال، مقابل نحو 6.08 مليارات ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

أرباح البنوك عام 2022

وبلغت أرباح البنوك العاملة في السعودية، العام الماضي، نحو 69.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 53.88 مليار ريال في عام 2021، بزيادة قيمتها 13.4 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 28.58%.

وبلغ عدد فروع المصارف العاملة في السعودية، 1892 فرعا بنهاية الشهر الماضي، تتبع 13 بنكاً سعودياً، و17 بنكا أجنبيا له فروع في السعودية.