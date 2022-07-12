بلومبرغ: اتهام بنك جي بي مورجان بخداع الزبائن لسنوات في صفقات الذهب بموجب قانون يستخدم عادة لمواجهة المافيا

قال أحد المدعين الفيدراليين للمحلفين في شيكاغو إن موظفي تداول المعادن النفيسة في بنك جي بي مورجان عملوا طوال سنوات كمجموعة فاسدة من التجار وموظفي المبيعات بالتلاعب بأسواق الذهب والفضة لصالح البنك وعملائه المتميزين.

قالت لوسي جينينغز ، المدعي العام بقسم الاحتيال بوزارة العدل: “هذه القضية تتعلق بمؤامرة إجرامية داخل أحد أكبر البنوك في وول ستريت. لكسب المزيد من المال لأنفسهم ، وقرروا الغش”.

تعد محاكمة ثلاثة موظفين سابقين في جي بي مورغان ، بما في ذلك الرئيس المخضرم للمعادن الثمينة ، مايكل نوفاك ، هي أكثر المساعي طموحًا حتى الآن في حملة أمريكية طويلة على التلاعب بالأسواق والخداع. على عكس القضايا السابقة للاحتيال التجاري المزعوم ، تم اتهام الثلاثي بمؤامرة ابتزاز بموجب قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة لعام 1970 ، وهو قانون جنائي يستخدم بشكل شائع ضد المافيا وليس البنوك العالمية.

نواك ، وتاجر الذهب جريج سميث وجيفري روفو ، المدير التنفيذي المتخصص في مبيعات صناديق التحوط ، متهمان بالتآمر بغرض الابتزاز وكذلك التآمر لارتكاب التلاعب في الأسعار والاحتيال البرقي والاحتيال في السلع والتحايل من عام 2008 إلى عام 2016. جميعًا ، جرى اتهام نواك وسميث بارتكاب أكثر من عشرين جريمة ، ويواجه المتهمون الثلاثة عقودا في السجن إذا أدينوا في جميع التهم ، ومن المقرر أن يمثل متداول آخر وهو كريستوفر جوردان ، الذي اتهم إلى جانبهم ، للمحاكمة في نوفمبر. يتضمن الانتحال ، المحظور بموجب القانون في عام 2010 ، أوامر ضخمة (تسمى أوامر شراء وهمية spoofing) يلغيها التجار قبل أن يتم تنفيذها في محاولة لدفع الأسعار في الاتجاه الذي يريدون جعل تداولاتهم الحقيقية مربحة. في حين أن إلغاء الأوامر ليس غير قانوني ، فهو غير قانوني حين ينفذ كجزء من استراتيجية تهدف إلى خداع الآخرين. قالت جينينغز للمحلفين في بيانها الافتتاحي: “عندما تنجح هذه الخدعة ، هناك شخص آخر على الجانب الآخر من الصفقة خسر”. كان كل واحد منهم يعلم أن هذا التداول كان خاطئًا وفعله على أي حال “.

قدم محامو نواك وسميث للمحلفين وجهة نظر مختلفة تمامًا ، قائلين إن المدعين العامين أساءوا تفسير كيفية إصدار الأوامر في سوق المعادن النفيسة ولماذا ، وأصروا على أن المدعى عليهم لم يقصدوا أبدًا خداع أي شخص. البيانات لخلق انطباع خاطئ بأن التجار كانوا مخادعين عندما كانوا يقدمون بالفعل أوامر حقيقية وقابلة للتنفيذ في سوق مفتوح.

قال ديفيد مايستر ، محامي نواك ، في بيانه الافتتاحي: “رواية الحكومة البسيطة لا تروي القصة كاملة – بل هي بعيدًة عنها كل البعد”.