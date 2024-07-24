فريق التحرير by فريق التحرير

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إيداع 996 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني في السعودية

يقدم صندوق التنمية العقارية في السعودية خدمات برامج الدعم السكني إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، عن إيداع 996 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة البلديات والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر تموز / يوليو 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم البالغ 996 مليون ريال، خُصص دعماً لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.


وقال بن ماضي إن برنامج الدعم السكني يٌقدم لمستفيدي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء دعماً فورياً غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال عند توقيع العقد التمويلي، ويمنح المستفيد إمكانية الاستفادة من الحل التمويلي دعمك يساوي قسطك، لافتاً إلى أن الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” يمكن مستفيد منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهرياً، أو خيار الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة ودفع قسط شهري 400 ريال فقط حتى استلام الوحدة السكنية.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...