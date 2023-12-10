أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع 3.4 مليار ريال، ل 10.8 ملايين مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر.



يأتي تفاصيل الدفعة 73 التي تم إيداعها صباح اليوم بحسابات المستحقين البنكية، البالغ عددهم 10.8 مليون مستفيد وتابع و 3.4 مليار ريال إجمالي مبالغ دعم المستفيدين، و تحصل 75% من المستفيدين على الدعم.



و كشف “حساب المواطن” أنه تم إيداع الدفعة الـ73 للدعم الأخير للعام 2023، التي بدأ إيداعها في الساعات الأولى من اليوم الأحد في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملة الدعم الإضافي.



يذكر أن الدعم المقدم لبرنامج حساب المواطن وصل إلى نحو 44.8 مليار ريال خلال العام 2023، بحسب الأرقام المعلن عنها لإجمالي برامج الدعم بالمملكة.

تفاصيل الدفعة الـ 73 | 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر. pic.twitter.com/vrLqIPFNEA — حساب المواطن (@citizenaccount) December 10, 2023