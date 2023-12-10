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إيداع 3.4 مليار ريال دعم حساب المواطن للسعوديين للشهر الأخير بـ2023

استنادًا إلى بيان الميزانية العامة للدولة، وصل الدعم المقدم لبرنامج حساب المواطن إلى نحو 44.8 مليار ريال خلال العام 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير
حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع 3.4 مليار ريال، ل 10.8 ملايين مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر.


يأتي تفاصيل الدفعة 73 التي تم إيداعها صباح اليوم بحسابات المستحقين البنكية، البالغ عددهم 10.8 مليون مستفيد وتابع و 3.4 مليار ريال إجمالي مبالغ دعم المستفيدين، و تحصل 75% من المستفيدين على الدعم.

و كشف “حساب المواطن” أنه تم إيداع الدفعة الـ73 للدعم الأخير للعام 2023، التي بدأ إيداعها في الساعات الأولى من اليوم الأحد في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملة الدعم الإضافي.


يذكر أن الدعم المقدم لبرنامج حساب المواطن وصل إلى نحو 44.8 مليار ريال خلال العام 2023، بحسب الأرقام المعلن عنها لإجمالي برامج الدعم بالمملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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