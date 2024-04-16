هل انخفض إنفاق السعوديين في عيد الفطر؟ ‘ساما’ تكشف الأرقام

في إحصاءات حديثة أصدرها البنك المركزي السعودي “ساما”، أظهرت الأرقام انخفاضاً في إنفاق السعوديين خلال عطلة عيد الفطر المبارك هذا العام، حيث بلغ إجمالي الإنفاق ما يزيد على 11.3 مليار ريال من خلال 179.2 مليون عملية بيع، خلال الفترة من 7 إلى 13 إبريل الجاري.

وقد شهدت هذه الفترة انخفاضاً بنسبة 31.4% في الإنفاق مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث كان الإنفاق قد بلغ 16.5 مليار ريال.

وأفادت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، بتربع المطاعم والمقاهي على قائمة أوجه الإنفاق خلال هذه الفترة، فيما تصدرت سكان الرياض الإنفاق، يليهم سكان جدة، ثم مكة المكرمة، وحلّت رابعاً المدينة المنورة، وخامساً الدمام، فسكان الخبر سادساً.

توزيع الإنفاق حسب القطاعات:

المطاعم والمقاهي: تصدرت المطاعم والمقاهي قائمة الإنفاق بأكثر من 2.1 مليار ريال، بارتفاع نسبته 17.3٪ مقارنة بالفترة السابقة. الأطعمة والمشروبات: بلغ إنفاق المواطنين على الأطعمة والمشروبات حوالي 1.7 مليار ريال خلال الفترة المذكورة. السلع والخدمات المتنوعة: تم صرف ما يقارب 1.3 مليار ريال على السلع والخدمات المتنوعة. الملابس والأحذية: بلغ إنفاق المستهلكين على الملابس والأحذية حوالي 1.1 مليار ريال.

توزيع الإنفاق حسب المجالات الأخرى:

مواد التشييد والبناء: 119.4 مليون ريال

119.4 مليون ريال الأجهزة الإلكترونية والكهربائية: 118.3 مليون ريال

118.3 مليون ريال محطات الوقود: 789.7 مليون ريال

789.7 مليون ريال الصحة: 516.8 مليون ريال

516.8 مليون ريال الفنادق: 328.6 مليون ريال

328.6 مليون ريال المجوهرات: 375.9 مليون ريال

375.9 مليون ريال الترفيه والثقافة: 311.4 مليون ريال

311.4 مليون ريال الاتصالات: 74.9 مليون ريال

74.9 مليون ريال النقل: 315.4 مليون ريال

315.4 مليون ريال أوجه إنفاق أخرى: 1.7 مليار ريال

توزيع الإنفاق حسب المناطق:

الرياض: 3.2 مليار ريال

3.2 مليار ريال جدة: 1.6 مليار ريال

1.6 مليار ريال مكة المكرمة: 634.7 مليون ريال

634.7 مليون ريال المدينة المنورة: 560.9 مليون ريال

560.9 مليون ريال الدمام: 499 مليون ريال

499 مليون ريال الخبر: 315.3 مليون ريال

315.3 مليون ريال بريدة: 266.9 مليون ريال

266.9 مليون ريال حائل: 185.6 مليون ريال

185.6 مليون ريال تبوك: 185.5 مليون ريال

185.5 مليون ريال أبها: 135.6 مليون ريال

135.6 مليون ريال مدن أخرى: أكثر من 3.5 مليار ريال

عمليات نقاط البيع الأسبوعية

Weekly Points of Sale Transactions#البنك_المركزي_السعودي #SAMA — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) April 16, 2024