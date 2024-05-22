أول صكوك مستدامة لمصرف الإمارات الإسلامي تستقطب 2.1 مليار دولار

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي الانتهاء من التسعير الناجح لأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار، وفاقت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.8 مرة، وأتاح سجل الطلبات القوي الذي تجاوز 2.10 مليار دولار، للمصرف تقليص معدل العائد إلى 5.431% سنوياً، بفارق 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات.

وتعد هذه أول صكوك مستدامة يتم إصدارها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي متوافقة مع المبادئ والإرشادات الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة بورصة لندن للأوراق المالية بشأن الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة في نيسان / أبريل 2024.

وشهد الإصدار، ذو أجل الاستحقاق البالغ خمس سنوات، طلباً قوياً من جانب المستثمرين من أسواق مختلفة.

وتم إصدار صكوك الاستدامة بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وبما يتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية على النحو الذي أقرته لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لدى الإمارات الإسلامي.

وقامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد بدور المنسق العالمي المشترك لإصدار الصكوك، بينما قام مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور المدير الرئيسي المشترك للإصدار والمدير المشترك لسجل طلبات الاكتتاب، وقامت الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور الوكيل الوحيد لهيكلة الاستدامة.