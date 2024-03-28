أول سيدة تتولى رئاسة مجلس إدارة بنك البحرين الوطني

أعلن بنك البحرين الوطني عن انتخاب هالة علي حسين يتيم رئيساً لمجلس الإدارة كأول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ البنك.

وذكر البنك على موقعه الإلكتروني أن السيدة هالة يتيم تتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في إدارة الأعمال والمصارف والاستثمار، وشغلت مناصب مختلفة في عدد من الشركات في مملكة البحرين. وكانت عضواً في مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشركات العائلية، وأكسجين يتيم، وشركة البحرين للسياحة، كما كانت عضواً في مجلس أمناء المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية في البحرين.

كما تتمتع السيدة هالة يتيم بخبرة واسعة في إدارة الأعمال والمصارف والعقارات وريادة الأعمال والاستثمارات. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في ريادة الأعمال والاستثمارات من كلية بابسون، في ويليسلي، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية. كما تملك شهادة في الـ “بلوك تشين” من كلية كولومبيا للأعمال.