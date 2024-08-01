أول خفض لسعر الفائدة في إنجلترا منذ 4 سنوات

أعلن بنك إنجلترا، اليوم الخميس، عن أول خفض لسعر الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 5% بخفض 25 نقطة أساس من أعلى مستوى منذ 16 عاماً.

وفي حين أعرب العديد من المحللين عن احتمال إعلان بنك إنجلترا عن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، إلا أن الافتقار إلى الإشارات الواضحة من البنك المركزي قد غلف القرار بعدم اليقين.

وكانت الأسواق تتوقع احتمالاً بنسبة 61% لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع آب / أغسطس، على الرغم من بلوغ معدل التضخم في المملكة المتحدة هدف بنك إنجلترا البالغ 2% لمدة شهرين متتاليين.

وتم تثبيت سعر الفائدة البنكي عند أعلى مستوى له في 16 عاماً عند 5.25% منذ أغسطس 2023.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني من 1.2760 دولار قبل قرار خفض الفائدة إلى 1.2810 دولار بعد القرار.

وقال محافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بايلي – الذي قاد القرار بخفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 5% – إن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ستتحرك بحذر في المستقبل.

وقال في بيان إلى جانب القرار: “نحن بحاجة إلى التأكد من بقاء التضخم منخفضا، والحرص على عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بقدر كبير”.