أمريكا تكافح رسوم البنوك المرتفعة وجشع شركات الرعاية الصحية

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء جهوداً مشتركة للقضاء على الأسعار المتضخمة، والحد من ارتفاع رسوم تحصلها البنوك مقابل مدفوعات بطاقات الائتمان المتأخرة ومراجعة دور الأسهم الخاصة في صفقات الرعاية الصحية، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقال مسؤولون في الإدارة إن وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية تقودان “قوة ضاربة” مشتركة تهدف إلى وقف السلوك غير القانوني للشركات الذي يرفع الأسعار على الأمريكيين من خلال ممارسات تجارية غير تنافسية أو احتيالية.

وقال المسؤولون إن الإدارة ستضع اللمسات الأخيرة على قاعدة تخفض رسوم بطاقات الائتمان من 31 دولاراً في المتوسط إلى 8 دولارات، وقاعدة أخرى تمنح أصحاب الماشية والمزارعين نفوذاً أكبر عند التفاوض على العقود مع شركات تعبئة اللحوم.

وأطلقت لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية تحقيقاً مشتركاً حول “تأثير جشع الشركات في الرعاية الصحية” مع التركيز على المعاملات التي تنطوي على الأسهم الخاصة.

ويسعى التحقيق إلى فهم كيف يمكن لصفقات الأسهم الخاصة “أن تزيد من عمليات الدمج وتدر أرباحاً للشركات بينما تهدد صحة المرضى، وسلامة العمال، وجودة الرعاية، والرعاية الصحية بأسعار معقولة للمرضى ودافعي الضرائب”.