"أكوا باور" تعيد تمويل ديون محطة "الدور 2" المستقلة في البحرين

قالت شركة “أكوا باور” (ACWA Power)، عملاق الطاقة المتجددة، في بيان لها، إنها أعادت تمويل ديون قائمة بقيمة 580 مليون دولار ، لمشروع محطة “الدور2” المستقلة لإنتاج المياه والطاقة، في البحرين.

مشروع “الدور 2” المستقلة في البحرين

وحقق مشروع محطة “الدور2” المستقلة لإنتاج المياه والطاقة، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية أكثر من مليار دولار أمريكي، الإغلاق المالي في عام 2019 قبل أن يبدأ تشغيله في يونيو 2022.

وتم افتتاحه رسميًا في مايو من العام الماضي. وهو مملوك بنسبة 60% لشركة أكوا باور، و30% لشركة ميتسوي اليابانية، و10% لشركة المقاولات البحرينية مجموعة المؤيد للمقاولات.

“أكوا باور” تعيد تمويل ديون المشروع

شملت عملية إعادة التمويل، ديون محطة “الدور2” المستقلة لإنتاج المياه والطاقة، عدة بنوك إقليمية وعالمية، منها البنك الأهلي المتحد، أبيكورب، مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي، بنك كيه إف دبليو إيبكس، بنك البحرين الوطني، بنك الرياض وستاندرد تشارترد بنك.

“تظهر المرحلة الثانية من مشروع الدور تفاني البحرين في تطوير البنية التحتية المستدامة ولا تلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاة فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة”، وفق تصريحات توماس بروستروم مسؤول تطوير الأعمال والاستثمار في شركة “ACWA Power”.