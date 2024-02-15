أكوا باور مؤهلة لقروض تمويلية بقيمة 12,8 مليار ريال

أعلنت شركة “أكوا باور“، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، عن استيفائها الشروط المسبقة لسحب القروض التمويلية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية (الرس2 وسعد 2 والكهفة) والواقعة في وسط وشمال المملكة العربية السعودية، وتبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية 4.55 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع 3.4 مليار دولار أمريكي ( 12.8 مليار ريال سعودي)، منها 2.3 مليار دولار أمريكي (8.6 مليار ريال سعودي) كتمويل للمشاريع من دون أحقية الرجوع على المساهمين.

وتبلغ حصة “أكوا باور” 50.1% في كل مشروعٍ من المشاريع الثلاثة.

ويشارك في التمويل تحالف مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية وهي: البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، بنك ميزوهو، بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، بنك ستاندر تشارترد ، بنك إتش إس بي سي.

وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي ضمان محدود على حصة “أكوا باور” من القرض التجسيري والسيولة الإحتياطية والحساب الاحتياطي.