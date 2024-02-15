محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةبيانات السوق

أكوا باور مؤهلة لقروض تمويلية بقيمة 12,8 مليار ريال

تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشاريع “أكوا باور” التي تبحث عن تمويلها 3.4 مليار دولار أمريكي

محرر في الموقع by محرر في الموقع

أعلنت شركة “أكوا باور“، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، عن استيفائها الشروط المسبقة لسحب القروض التمويلية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية (الرس2 وسعد 2 والكهفة) والواقعة في وسط وشمال المملكة العربية السعودية، وتبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية 4.55 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع 3.4 مليار دولار أمريكي ( 12.8 مليار ريال سعودي)، منها 2.3 مليار دولار أمريكي (8.6 مليار ريال سعودي) كتمويل للمشاريع من دون أحقية الرجوع على المساهمين.

وتبلغ حصة “أكوا باور” 50.1% في كل مشروعٍ من المشاريع الثلاثة.

ويشارك في التمويل تحالف مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية وهي: البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، بنك ميزوهو، بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، بنك ستاندر تشارترد ، بنك إتش إس بي سي.

وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي ضمان محدود على حصة “أكوا باور” من القرض التجسيري والسيولة الإحتياطية والحساب الاحتياطي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا