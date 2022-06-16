أكثر من ألفي مليار دولار خسائر أكبر أثرياء العالم في 2022

خسر أغنى 500 شخص في العالم ما مجموعه 1.4 تريليون دولار أمريكي هذا العام، بما في ذلك 206 مليار دولار أمريكي يوم الاثنين وحده، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات ، حيث هوت الأسهم و الأسواق المالية العالمية تحت وطأة ارتفاع معدلات الفائدة وقلق التضخم.

وتصدر قائمة أكبر الخاسرين تشينغبينغ زاو، وهو الرئيس التنفيذي لشركة بينانس والذي تكبد خسائر بلغت 85.6 مليار دولار، وهي أكبر الخسائر بين المليارديرات وسط انهيار العملة المشفرة بحسب بيانات بلومبيرغ، وأصبحت ثروته الآن قرابة 10 مليارات دولار فقط. حل جيف بيزوس في المرتبة التالية على قائمة أكبر الخاسرين بحوالي 66.8 مليار دولار خسرها هذا العام لتصبح ثروته بحوالي 125.5 مليار دولار. كما خسر مارك زوكربيرج 64.4 مليار دولار ، والآن تبلغ ثروته 60.9 مليار دولار فقط. وخسر غيلون ماسك 61.6 مليار دولار لكنه لا يزال يؤمن مخزونًا قويًا من الثروة بقيمة 208.7 مليار دولار باعتباره أغنى شخص في العالم.