أكبر بنك مصري يفتتح أول فرع في السعودية

أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنوك مصر، عن افتتاح أول فروعه في المملكة العربية السعودية وذلك بعد حصوله على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة العمل المصرفي في المملكة من خلال فرعه في العاصمة السعودية الرياض وليصبح أول بنك مصري عامل في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الأتربي أن افتتاح الفرع في الرياض يأتي في إطار استراتيجية البنك لتوسيع نطاق خدماته وتعزيز تواجده الدولي. وأوضح أن السلطات السعودية، ممثلة في البنك المركزي السعودي والجهات الحكومية ذات العلاقة، قدمت كافة التسهيلات خلال مراحل تأسيس الفرع، وصولاً إلى الحصول على التراخيص اللازمة للافتتاح.

وقال الأتربي إنه سيتم تطبيق أحدث التقنيات المصرفية في فرع البنك بالرياض، مع اختيار أفضل الكوادر البشرية في سوق العمل السعودية، التي تم تدريبها لضمان أعلى مستويات الجودة في الخدمة، مع الحفاظ على الهوية المؤسسية المتميزة للبنك في تصميمات الفرع وتجهيزه الداخلي.

وأوضح أن تواجد البنك الفعلي في المملكة يهدف إلى خدمة الشركات العاملة في السعودية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، موضحًا أن الفرع سيقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للشركات، تشمل تمويل التجارة بمختلف أنواعها.

وأضاف أن البنك يطمح من خلال هذا التوسع إلى دعم الشركات والمستثمرين لتحقيق أهدافهم المصرفية.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في أواخر سبتمبر/أيلول 2021 على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

ويعد البنك الأهلي المصري أكبر بنك من حيث الأصول في مصر؛ أكبر دولة عربية بعدد السكان، وتقدر أصول البنك الأهلي المصري بحوالي 7.39 تريليون جنيه مصري وفقاً لبيانات العام 2025.

ويعيش نحو مليوني مصري في المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.