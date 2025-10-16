. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)

أكبر بنك مصري يفتتح أول فرع في السعودية

افتتح أكبر بنك مصري أول فرع له في السعودية حيث يعيش مئات آلاف المصريين

. .. by . ..
أول بنك مصري بالسعودية
أكبر بنك مصري في الرياض

أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنوك مصر، عن افتتاح أول فروعه في المملكة العربية السعودية وذلك بعد حصوله على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة العمل المصرفي في المملكة من خلال فرعه في العاصمة السعودية الرياض وليصبح أول بنك مصري عامل في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الأتربي أن افتتاح الفرع في الرياض يأتي في إطار استراتيجية البنك لتوسيع نطاق خدماته وتعزيز تواجده الدولي. وأوضح أن السلطات السعودية، ممثلة في البنك المركزي السعودي والجهات الحكومية ذات العلاقة، قدمت كافة التسهيلات خلال مراحل تأسيس الفرع، وصولاً إلى الحصول على التراخيص اللازمة للافتتاح.

وقال الأتربي إنه سيتم تطبيق أحدث التقنيات المصرفية في فرع البنك بالرياض، مع اختيار أفضل الكوادر البشرية في سوق العمل السعودية، التي تم تدريبها لضمان أعلى مستويات الجودة في الخدمة، مع الحفاظ على الهوية المؤسسية المتميزة للبنك في تصميمات الفرع وتجهيزه الداخلي.

وأوضح أن تواجد البنك الفعلي في المملكة يهدف إلى خدمة الشركات العاملة في السعودية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، موضحًا أن الفرع سيقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للشركات، تشمل تمويل التجارة بمختلف أنواعها.

وأضاف أن البنك يطمح من خلال هذا التوسع إلى دعم الشركات والمستثمرين لتحقيق أهدافهم المصرفية.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في أواخر سبتمبر/أيلول 2021 على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

ويعد البنك الأهلي المصري أكبر بنك من حيث الأصول في مصر؛ أكبر دولة عربية بعدد السكان، وتقدر أصول البنك الأهلي المصري بحوالي 7.39 تريليون جنيه مصري وفقاً لبيانات العام 2025.

ويعيش نحو مليوني مصري في المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا