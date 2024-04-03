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أعلى استثمارات للبنوك الإماراتية في تاريخها بتجاوزها 640 مليار درهم

ارتفعت استثمارات البنوك الإماراتية في الأسهم بنسبة 33.9% إلى 16 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 11.8 مليار درهم في يناير 2023

فريق التحرير by فريق التحرير

حققت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات أعلى مستوى في تاريخها بارتفاعها بنسبة 19.4% إلى 640.1 مليار درهم بنهاية كانون الثاني / يناير الماضي مقابل نحو 536.2 مليار درهم في يناير 2023.

وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ضمن تقرير المؤشرات المصرفية اليوم، أن استثمارات البنوك على أساس شهري ارتفعت بنسبة 0.9% مقابل 634.4 مليار درهم في كانون الأول / ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 5.7 مليار درهم خلال شهر واحد.

واحتلت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق المركز الأول ضمن استثمارات البنوك بنحو 48.6% مع بلوغها 311.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 2.1%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 41.4%.

وحلت في المركز الثاني استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير “سندات الدين” بنسبة 41.2% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 263.6 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس شهري 2.53% وعلى أساس سنوي 3.7%.

وارتفعت استثمارات البنوك في الأسهم بنسبة 33.9% إلى 16 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 11.8 مليار درهم في يناير 2023، أما على أساس شهري فقد ارتفعت استثمارات البنوك في الأسهم بنسبة 1.27% مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في ديسمبر 2023.

وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49.3 مليار درهم بنهاية يناير الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.82% مقارنة بنحو 48.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

ولا تشمل استثمارات البنوك إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

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فريق التحرير

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