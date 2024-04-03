أعلى استثمارات للبنوك الإماراتية في تاريخها بتجاوزها 640 مليار درهم

حققت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات أعلى مستوى في تاريخها بارتفاعها بنسبة 19.4% إلى 640.1 مليار درهم بنهاية كانون الثاني / يناير الماضي مقابل نحو 536.2 مليار درهم في يناير 2023.

وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ضمن تقرير المؤشرات المصرفية اليوم، أن استثمارات البنوك على أساس شهري ارتفعت بنسبة 0.9% مقابل 634.4 مليار درهم في كانون الأول / ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 5.7 مليار درهم خلال شهر واحد.

واحتلت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق المركز الأول ضمن استثمارات البنوك بنحو 48.6% مع بلوغها 311.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 2.1%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 41.4%.

وحلت في المركز الثاني استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير “سندات الدين” بنسبة 41.2% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 263.6 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس شهري 2.53% وعلى أساس سنوي 3.7%.

وارتفعت استثمارات البنوك في الأسهم بنسبة 33.9% إلى 16 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 11.8 مليار درهم في يناير 2023، أما على أساس شهري فقد ارتفعت استثمارات البنوك في الأسهم بنسبة 1.27% مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في ديسمبر 2023.

وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49.3 مليار درهم بنهاية يناير الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.82% مقارنة بنحو 48.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

ولا تشمل استثمارات البنوك إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.