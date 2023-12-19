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الإمارات.. للمرة الأولى أصول القطاع المصرفي تقارب 4 تريليونات درهم

لامست إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصرف الإمارات المركزي

كشفت إحصائيات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أن إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة تقارب 4 تريليونات درهم للمرة الأولى في التاريخ.

وقال المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، إن إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.1% إلى 3.996 تريليون درهم في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 3.952 تريليون درهم في أيلول/سبتمبر 2023.

وفي ما يلي أبرز الأرقام حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر:

  • بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 1.982 تريليون درهم
  • الودائع المصرفية سجلت نمواً بنسبة 1.4% لتصبح 2.455 تريليون درهم

وأشارت الإحصائيات إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية يعود إلى:

  • ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.9%
  • ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 7.4%
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فريق التحرير

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