كشفت إحصائيات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أن إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة تقارب 4 تريليونات درهم للمرة الأولى في التاريخ.

وقال المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، إن إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.1% إلى 3.996 تريليون درهم في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 3.952 تريليون درهم في أيلول/سبتمبر 2023.

وفي ما يلي أبرز الأرقام حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر:

بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 1.982 تريليون درهم

الودائع المصرفية سجلت نمواً بنسبة 1.4% لتصبح 2.455 تريليون درهم

وأشارت الإحصائيات إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية يعود إلى:

ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.9%

ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 7.4%