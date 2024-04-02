إنجاز تاريخي.. أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 1.11 تريليون دولار في يناير

حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا تاريخيًا جديدًا، حيث كشف مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري عن التطورات النقدية والمصرفية لشهر كانون الثاني/يناير 2024 أن إجمالي أصول القطاع المصرفي، شاملاً شهادات القبول المصرفية، قد تجاوز حاجز 4.1 تريليون درهم (1.11 تريليون دولار) لأول مرة في تاريخه، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر 2023.

وتواصل هذا النمو على مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.996 تريليون درهم، مدعومًا بزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9% والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5%.

وشهدت الودائع المصرفية أيضًا ارتفاعًا بنسبة 0.7% لتصل إلى 2.54 تريليون درهم، مدعومة بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.9%، والتي تضمنت زيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7%، وودائع القطاع العام بنسبة 1%، وودائع القطاع الخاص بنحو 1%.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% لتصل إلى 671 مليار درهم، مدعومة بزيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8%.

وارتفع مجمل عرض النقد “ن1” بنسبة 0.1% ليصل إلى 830 مليار درهم، بينما ارتفع عرض النقد “ن2” بنسبة 0.2% ليصل إلى 2.028 تريليون درهم، وارتفع عرض النقد “ن3” بنسبة 1.3% ليصل إلى 2.478 تريليون درهم.