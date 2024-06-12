نمو استثنائي لأصول البنوك الإماراتية: 4.2 تريليون درهم بنهاية الربع الأول

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 نمو أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1.3% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 4.254 تريليون درهم بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 4.198 تريليون درهم في فبراير 2024.

أصول البنوك الإماراتية

نمو الإئتمان: صعود الإئتمان بنسبة 1.7% إلى 2.047 تريليون درهم.

صعود الإئتمان بنسبة 1.7% إلى 2.047 تريليون درهم. زيادة الودائع: ارتفاع الودائع المصرفية بنسبة 1.9% إلى 2.657 تريليون درهم.

ارتفاع الودائع المصرفية بنسبة 1.9% إلى 2.657 تريليون درهم. تعزيز الأصول الأجنبية: ضخ 50 مليار درهم في الأصول الأجنبية لتصل إلى 731 مليار درهم.

ماهي دوافع نمو الإئتمان:

ارتفاع الإئتمان الأجنبي بنسبة 5.3%.

نمو الإئتمان المحلي بنسبة 1.1%.

زيادة نشاط القطاع العام بنسبة 2.8%.

نمو نشاط المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%.

ارتفاع نشاط القطاع الخاص بنسبة 1.4%.