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نمو استثنائي لأصول البنوك الإماراتية: 4.2 تريليون درهم بنهاية الربع الأول

إرتفاع إجمالي الإئتمان بنسبة 1.7% من 2,013 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 2,047 تريليون درهم إماراتي في نهاية شهر مارس

فريق التحرير by فريق التحرير

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 نمو أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1.3% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 4.254 تريليون درهم بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 4.198 تريليون درهم في فبراير 2024.

أصول البنوك الإماراتية

  • نمو الإئتمان: صعود الإئتمان بنسبة 1.7% إلى 2.047 تريليون درهم.
  • زيادة الودائع: ارتفاع الودائع المصرفية بنسبة 1.9% إلى 2.657 تريليون درهم.
  • تعزيز الأصول الأجنبية: ضخ 50 مليار درهم في الأصول الأجنبية لتصل إلى 731 مليار درهم.
أصول البنوك

ماهي دوافع نمو الإئتمان:

  • ارتفاع الإئتمان الأجنبي بنسبة 5.3%.
  • نمو الإئتمان المحلي بنسبة 1.1%.
  • زيادة نشاط القطاع العام بنسبة 2.8%.
  • نمو نشاط المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%.
  • ارتفاع نشاط القطاع الخاص بنسبة 1.4%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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