نمو استثنائي لأصول البنوك الإماراتية: 4.2 تريليون درهم بنهاية الربع الأول

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 نمو أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1.3% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 4.254 تريليون درهم بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 4.198 تريليون درهم في فبراير 2024.
أصول البنوك الإماراتية
- نمو الإئتمان: صعود الإئتمان بنسبة 1.7% إلى 2.047 تريليون درهم.
- زيادة الودائع: ارتفاع الودائع المصرفية بنسبة 1.9% إلى 2.657 تريليون درهم.
- تعزيز الأصول الأجنبية: ضخ 50 مليار درهم في الأصول الأجنبية لتصل إلى 731 مليار درهم.
ماهي دوافع نمو الإئتمان:
- ارتفاع الإئتمان الأجنبي بنسبة 5.3%.
- نمو الإئتمان المحلي بنسبة 1.1%.
- زيادة نشاط القطاع العام بنسبة 2.8%.
- نمو نشاط المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%.
- ارتفاع نشاط القطاع الخاص بنسبة 1.4%.