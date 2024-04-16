هل يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو؟

سيبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، وفقا لما قاله عضو مجلس الإدارة فرانسوا فيليروي دي جالو، لصحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية في نهاية الأسبوع.

وشهدت منطقة اليورو 18 شهرا (ستة أرباع متتالية) من الركود الاقتصادي، وتراجع سوق العمل، وانخفاض التضخم إلى 2.4% الشهر الماضي، وهو ليس بعيدًا عن هدف البنك المركزي الأوروبي، للتضخم البالغ 2%، ما يزيد توقعات تخفيض أسعار الفائدة.

موعد تخفيض المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة

“إذا لم تحدث مفاجأة، ينبغي أن نقرر في البنك المركزي الأوروبي، الخفض الأول لأسعار الفائدة في اجتماعنا المقبل في 6 يونيو”.

وأضاف دي جالو:” ويجب أن يتبع تخفيضنا في أوائل يونيو تخفيضات أخرى بحلول نهاية العام”.

وأوضح، أنه يستبعد العودة إلى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو حتى السلبية التي كانت سائدة بين عامي 2015 و2022.

وقرر المركزي الأوروبي تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الخميس الماضي، وأبقى على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي بلغ 4% منذ سبتمبر الماضي.

لكن مجلس المحافظين أشار إلى احتمال التخفيض في بيانه المصاحب للمرة الأولى، بشرط استمرار توقعاته الاقتصادية التي تشير إلى وصول معدل التضخم بأمان إلى 2٪.

وفي المقابلة مع الصحيفة الأسبوعية، أضاف دي جالو أيضًا أن فرنسا بحاجة إلى معالجة أوضاعها المالية العامة المتدهورة بجدية.

وذلك بعد أن قالت الحكومة الفرنسية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن عجزها سيكون أكبر مما كان متوقعا هذا العام.

التخفيض الأمريكي في يونيو أقل احتمالا

مع تزايد توقعات خفض أوروبا لسعر الفائدة في يونيو المقبل، استبعد المحللون، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة خلال الصيف.

ورجح بعض المحللون، موعد منتصف سبتمبر، كتوقيت لبدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة، بينما استبعد آخرون أي خفض على الإطلاق هذا العام، حسبما أفادت رويترز.

ويعود هذا استجابة لبيانات التضخم الأمريكية في مارس الماضي، والتي جاءت أعلى من المتوقع، حيث ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 3.5% على أساس سنوي من 3.2% في الشهر السابق.