متي يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة؟

كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حذرين من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة هذا العام، وفقا لسجل اجتماعهم الأخير في يناير/كانون الثاني، حيث ظلوا “منتبهين للغاية” لخطر عودة التضخم.

وبينما كان واضعو أسعار الفائدة راضين عن التقدم المحرز في خفض التضخم وتحقيق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في التوظيف الكامل، أكد المحضر وجهة نظرهم بأنه من السابق لأوانه النظر في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عاما والذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%.

وجاء إصدار المحضر بعد 3 أسابيع من استخدام جيروم باول مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع في 31 يناير/كانون الثاني للرد على توقعات الأسواق بأن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من شهر مارس/آذار – وهو موقف متشدد أدى إلى عمليات بيع مكثفة. عبر أسواق الأسهم الأمريكية.

وأكد باول أيضا في يناير/كانون الثاني أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستبدأ مناقشات حول موعد البدء في إبطاء بيع سندات الحكومة الأمريكية لتقليل حجم ميزانيتها العمومية.

وقد سمح بنك الاحتياطي الفيدرالي بما يصل إلى 60 مليار دولار من سندات الخزانة و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لإخراج ميزانيته العمومية في إطار ما يسمى ببرنامج التشديد الكمي.

اشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات من ديون الحكومة الأمريكية خلال المراحل الأولى من الوباء لتجنب انهيار السوق. لكن هذه السياسة انتهت في عام 2022 مع ارتفاع التضخم.

ووفقاً لمحضر الاجتماع، ناقش المسؤولون “القرار النهائي بإبطاء وتيرة جولة الإعادة”، في إشارة إلى أن التباطؤ في وتيرة فترةأسعار الفئدة لا يزال أمرا بعيد المنال.

وفيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، كان المحضر متماشيا إلى حد كبير مع الموقف الأكثر تشددا الذي اتخذه باول بعد اجتماع الشهر الماضي، عندما استخدم المؤتمر الصحفي ليقول إنه في حين أن الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة، فإن “الحالة الأساسية” للمسؤولين فعلت ذلك. لن يتضمن التخفيض في الاجتماع القادم في 20 مارس/آذار.

كما أدت بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص توقعات السوق لما يصل إلى 6 تخفيضات هذا العام. ويعتمد المتداولون الآن على 4، بدءا من شهر يونيو/حزيران.

أشارت أحدث توجيهات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 3 تخفيضات هذا العام.

منذ الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أفاد مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3.1% خلال العام حتى يناير/كانون الثاني، بانخفاض من 3.4% في ديسمبر/كانون الأول ولكن تحسنا أقل في البيانات مما كان متوقعا.

وظل مقياس التضخم الأساسي الذي يتم مراقبته عن كثب، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 3.9%.

لكن الانخفاضات الحادة في التضخم المقاسة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، خلال النصف الثاني من عام 2023 عززت الآمال في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

والتضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي خلال الأشهر الستة الماضية أصبح الآن أقل من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، في حين أقر واضعو أسعار الفائدة بوجود “تقدم كبير” في سعيهم لدفع التضخم مرة أخرى نحو هدف 2%، إلا أنهم قالوا إن ذلك يعكس عوامل “خاصة”.

وحذر بعض المسؤولين من “مخاطر سلبية” على الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يؤثر على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4%.

وفي حين ساعد المستهلكون الأمريكيون في جعل الولايات المتحدة صاحبة أفضل أداء اقتصادي في مجموعة السبع هذا العام، أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الموارد المالية للأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل أصبحت مرهقة.

وجاء في المحضر: “أشاروا إلى زيادة استخدام الأرصدة المتجددة لبطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقا، فضلا عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية”.

انخفض التضخم من ذروته البالغة 7.1% في عام 2022، وفقا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.6% فقط لعام 2023 بأكمله. وفي النصف الثاني من العام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2% فقط بمعدل سنوي، وهو ما يتوافق مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. .

ومع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين، باستثناء فئات المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، في الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى يناير/كانون الثاني بأكبر وتيرة في ثمانية أشهر، وهي زيادة سريعة غير متوقعة. ومقارنة بالعام السابق، فقد ارتفعت بنسبة 3.9%، وهو نفس الشهر السابق.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أول خفض له في مايو/آيار أو يونيو/حزيران.

وعادة ما تؤدي التخفيضات في أسعار الفائدة التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض للمنازل، والسيارات، وبطاقات الائتمان، ومجموعة من القروض التجارية.