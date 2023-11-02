الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

أبقى المجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء حيث يواصل تتبع التضخم وصحة الاقتصاد.

وصوت البنك المركزي بالإجماع على ترك سعر الفائدة الأساسي في نطاق 5.25٪ إلى 5.50٪. وهي الأعلى منذ 23 عاما.

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد مستمر في النمو بوتيرة قوية ولا يزال سوق الوظائف قويا أيضا، على الرغم من ضعفه في الأشهر الأخيرة، وأضافت أن التضخم لا يزال مرتفعا.

وقال جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين لشركة الخدمات المالية Bankrate ، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكن بحاجة إلى رفع سعر الفائدة القياسي لأن أسعار الفائدة الأخرى استمرت في الارتفاع، وفقا لـ NBC News.

وتابع: “كان لارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأشهر الأخيرة نفس التأثير المطلوب للتشديد النقدي، مما أدى بشكل فعال إلى بعض الأعمال المخالفة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي”.

ومنذ الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، أظهرت بيانات جديدة أن التضخم مستمر في الانخفاض تدريجيا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ينخفض بسرعة كافية، أو ما إذا كان سيستمر في الانخفاض والوصول إلى المستوى السنوي 2٪.

وتظهر توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تتخذ قرارات بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة، أن صانعي السياسة يعتقدون أن الأمر سيستغرق حتى عام 2025 أو 2026 للوصول بالتضخم إلى هذا المستوى.

رفع أسعار الفائدة

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد من مارس 2022 حتى هذا الصيف حيث حاول السيطرة على التضخم، ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما في منتصف عام 2022، وبلغ ذروته عند 9.1٪ سنويا. وعلى النقيض من ذلك، كان هذا المعدل 3.7٪ في أيلول.

ولم تنخفض أسعار معظم العناصر خلال ذلك الوقت، لكن الزيادات البطيئة كانت مصدر ارتياح لبعض المستهلكين وارتفعت الأجور بشكل أسرع من التضخم في الآونة الأخيرة ، مما يسهل على الناس شراء السلع والخدمات.

وفي السيناريو المثالي، سيستمر التضخم في الانخفاض حتى مع استمرار نمو الاقتصاد إلى أجل غير مسمى. وتخلص الأسواق إلى أن هذا يعني أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة على الأرجح لفترة طويلة.

ومع ذلك، ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان التضخم سيستمر في الانخفاض بالطريقة التي يريدها، أو أن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للتأكد من حدوث ذلك، وحتى الآن ظل الاقتصاد الأمريكي قويا بشكل عام على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، كما هدأت سوق العمل إلى حد ما، لكنها لا تزال قوية أيضا.

وتبقى خيارات بنك الاحتياطي الفيدرالي مفتوحة، مثلما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه سيكون “معتمدا على البيانات” وسيتخذ قراراته بناء على كيفية تطور الظروف.

ووفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME Group، والتي تتعقب تداول العقود الآجلة، يعتقد المستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 1 من كل 4 أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر خلال الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام.