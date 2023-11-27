فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأخبار عربية

بنك التصدير والاستيراد السعودي يمنح تسهيلات بأكثر من 15 مليار ريال

كشف بنك التصدير والاستيراد السعودي عن أرقام وإنجازاته في 2023 حتى نهاية الربع الثالث من العام.

فريق التحرير by فريق التحرير
بنك التصدير والاستيراد السعودي

بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة والمعتمدة من بنك التصدير والاستيراد السعودي 15.26 مليار ريال، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وكشف البنك، عبر منصة “إكس” عن انجازات وأرقام حتى الربع الثالث من 2023، ووصف الأرقام التي أعلن عنها بأنها تساهم في تمكين المصدّرين السعوديين، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية  السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.

أرقام بنك التصدير والاستيراد السعودي

سقوف التأمين الممنوحة بلغت 6.47 مليار ريال

 طلبات التمويل المعتمدة بقيمة 8.79 مليار ريال

التسهيلات الائتمانية المنفذة 10.63 مليار ريال

6.08 مليار ريال لإجمالي الصادرات المؤمنة

 4.55 مليار ريال لطلبات التمويل المصروفة

وكان بنك التصدير والاستيراد السعودي أبرم مؤخراً مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد التايلاندي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات التجارية بين الطرفين، بما يعزز أنشطة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري بين البلدين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...