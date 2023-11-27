بنك التصدير والاستيراد السعودي يمنح تسهيلات بأكثر من 15 مليار ريال

بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة والمعتمدة من بنك التصدير والاستيراد السعودي 15.26 مليار ريال، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وكشف البنك، عبر منصة “إكس” عن انجازات وأرقام حتى الربع الثالث من 2023، ووصف الأرقام التي أعلن عنها بأنها تساهم في تمكين المصدّرين السعوديين، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.

أرقام بنك التصدير والاستيراد السعودي

سقوف التأمين الممنوحة بلغت 6.47 مليار ريال

طلبات التمويل المعتمدة بقيمة 8.79 مليار ريال

التسهيلات الائتمانية المنفذة 10.63 مليار ريال

6.08 مليار ريال لإجمالي الصادرات المؤمنة

4.55 مليار ريال لطلبات التمويل المصروفة

وكان بنك التصدير والاستيراد السعودي أبرم مؤخراً مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد التايلاندي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات التجارية بين الطرفين، بما يعزز أنشطة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري بين البلدين.