أرباح 10 بنوك إماراتية تقفز 63% لتتجاوز 46 مليار درهم في 2023

ارتفعت الأرباح الصافية لـ 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، بنسبة 63% بواقع 17.9 مليار درهم من 28 ملياراً و408 ملايين درهم خلال العام 2022 إلى 46 ملياراً و288 مليون درهم خلال العام 2023، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني، كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ووصف إدموند كريستو كبير محللي الأسهم في “بلومبيرغ إنتلجنس” لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أداء البنوك الإماراتية في العام الماضي بأنه جيد إذ تجاوزت نظيرتها في المنطقة، وشهدت البنوك الكبرى زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 27% خلال العام الماضي.

وعزا كريستو الأداء القوي للبنوك الإماراتية في العام الماضي إلى الأنشطة التجارية القوية والسيولة الوفيرة والزخم المستمر في سوق العقارات، إضافة إلى توسع الهامش بشكل أفضل من المتوقع، ومكاسب الدخل من العملات الأجنبية والاستثمار.

ووصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 9 مليارات و81 مليون درهم بزيادة قدرها 50.7% مقارنة بأرباح بقيمة 6 مليارات و24 مليون درهم في العام 2022، فيما بلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 37 ملياراً و207 ملايين درهم في 2023، بزيادة بنسبة 66.2% مقابل 22 ملياراً 383 مليون درهم في 2022.

واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن قفزت أرباحه بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وحقق بنك “المشرق”، نمواً قوياً في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليار درهم في 2023 بزيادة كبيرة بنسبة 130% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.

وسجل بنك “دبي الإسلامي”، نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم، مقابل 5.55 مليار درهم في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

ونما صافي أرباح مصرف “أبوظبي الإسلامي” بنسبة 45% في 2023، لتصل إلى 5.25 مليار درهم، مقارنة مع 3.62 مليار درهم خلال 2022، وسجلت إيرادات المصرف نمواً بنسبة 36% لتبلغ 9.3 مليار درهم، وذلك نتيجة لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.

وقفز صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، بنسبة 71% لتصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم خلال العام الماضي، مدفوعة بالمسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.

وارتفع صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني، بنسبة 54.6% إلى 1.8 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بنحو 1.16 مليار درهم في 2022، مدفوعة بنمو قوي على جانبي الميزانية العمومية، ما دفع صافي دخل الفائدة إلى 3.3 مليار درهم بزيادة 34%، مدعوماً بإيراد رسوم قوي بلغ 1.1 مليار درهم.

وبلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي، نحو 841.5 مليون درهم في العام الماضي بزيادة قدرها 31% مقارنة بنحو 650.9 مليون درهم في 2022، كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23% لتصل إلى ملياري درهم مقارنة بـ 1.6 مليار درهم عن العام السابق.

وزادت الأرباح الصافية لبنك “الفجيرة الوطني” نمواً بنسبة 113% على أساس سنوي لينهي العام المنصرم بصافي ربح بلغ 725.1 مليون درهم مقارنة بنحو 340.4 مليون درهم في 2022، وذلك بفضل المستوى العالي من المرونة في أعمال البنك الرئيسية والنمو الانتقائي للأعمال وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة والمحفظة الاستثمارية الفعالة وإدارة الهامش الفعالة.

وزاد صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 502.6 مليون درهم في العام الماضي وهو أعلى بنسبة 38% من أرباح 2022 البالغة 364.52 مليون درهم، فيما ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 14% من 150 مليون درهم في 2022 إلى 171 مليون درهم في 2023.