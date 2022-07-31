أرباح مصرف الراجحي ترتفع 21% إلى  8,39 مليار ريال في النصف الأول

ارتفعت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 21% إلى 8,392 مليار ريال للأشهر الستة الأولى من العام الحالي في مقابل أرباح قدرها 6,940 مليار ريال للنصف الأول من عام 2021، فيما ارتفعت أرباح الربع الثاني من العام الحالي 2022 بنسبة 18% إلى 4,258 مليار ريال، مقارنة مع 3,6 مليار ريال للربع الثاني من العام السابق.

وارتفع إجمالي دخل العمليات للأشهر الستة الأولى من العالم الحالي بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 نتيجة لنمو صافي دخل التمويل والاستثمارات وأتعاب الخدمات المصرفية، كما أن المصرف واصل تدعيم سياسته المالية المتحفظة وقام بتجنيب مخصصات مالية إضافية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على قوة المركز المالي للمصرف، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة أكثر من 293%.

وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 26% لتصل إلى 75 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 710 مليارات بنسبة زيادة بلغت 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأصول التمويلية للمصرف 520 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 33% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أرصدة العملاء بنسبة 24% لتبلغ 553 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.6% و23.4% على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال الفترة بعد الزكاة 2.08 ريال.