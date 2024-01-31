أرباح مصرف الراجحي تتراجع 3% إلى 16.6 مليار ريال في 2023

أعلن مصرف الراجحي السعودي، في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أن أرباحه الصافية تراجعت بنسبة 3.09% إلى 16.6 مليار ريال (4.43 مليار دولار) خلال عام 2023 مقابل 17.151 مليار ريال خلال عام 2022.

وأرجع المصرف سبب تراجع الأرباح إلى انخفاض صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 4.1%، الذي يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي الدخل من التمويل والاستثمار.

كما يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفض صافي الدخل نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.7%، وانخفاض في صافي الدخل من التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من تحويل العملات والدخل من العمليات الأخرى.

كما تراجعت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 5.3% إلى 4.17 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ4.405 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1.45% إلى 573.1 مليار ريال في عام 2023 مقارنة مع 564.9 مليار ريال في 2022.

وارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 4.55% إلى 594.2 مليار ريال في عام 2023 مقارنة مع 568.3 مليار ريال في 2022.