8.2 مليار درهم أرباح مصرف “أبوظبي التجاري”

في إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل، أعلن مصرف أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية لعام 2023، مسجلا ارتفاعا استثنائيا في صافي الأرباح بنسبة 28% لتصل إلى 8.206 مليارات درهم.

وقد شهد مصرف أبوظبي التجاري نموا ملحوظا في جميع مؤشراته المالية الرئيسية، حيث ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 21%، بينما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 8%، ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 18%.

إنجازات مصرف أبوظبي التجاري

ولم تتوقف إنجازات المصرف عند هذا الحد، بل إنه حقق أيضاً تحسن ملحوظ في نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 180 نقطة أساس، ما يُؤكد على حرصه على خفض تكاليفه وتعزيز قدرته على المنافسة.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 21%، ما يُعزز من قدرة المصرف على استثمار المزيد من الأموال في تطوير أعماله وخدماته.

ولم يكن الربع الرابع من عام 2023 استثناءً من هذه القاعدة، بل شهد ارتفاعاً هائلاً في صافي الأرباح بنسبة 38% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

وشهدت أصول المصرف نمواً قوياً أيضاً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نهاية عام 2022، بينما زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 17%.

وتُؤكد هذه الزيادة في الأصول والودائع على ثقة العملاء المتنامية في المصرف وحرصهم على الاستفادة من خدماته ومنتجاته المميزة.

ولم يكتفِ المصرف بتحقيق نتائج قوية على المستوى المحلي، بل سعى أيضاً إلى توسيع نطاق أعماله على المستوى الدولي، حيث عزز حضوره الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية من خلال فتح فرع له في الرياض.