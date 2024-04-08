بنك قطر الوطني.. نمو الأرباح الصافية بنسبة 7% في الربع الأول من 2024

أعلن بنك قطر الوطني (QNB) عن تحقيق نتائج قوية للربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 7% لتصل إلى 4.14 مليار ريال مقارنة بـ 3.88 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعكس هذه النتائج الأداء المتميز للبنك في مختلف قطاعات الأعمال، مدعومة بالنمو القوي للاقتصاد القطري واستراتيجية البنك التوسعية.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 11% ليصل إلى 10.4 مليار ريال، بينما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5% ليصل إلى 1.237 مليار ريال.

وبلغت ربحية السهم 0.42 ريال للربع الأول من عام 2024 مقابل 0.39 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 880 مليار ريال، بينما استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 98.6%.

وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض 2.9% كما في 31 مارس 2024، بينما استقرت نسبة تغطية القروض غير العاملة عند 98%.

ويعكس هذا الأداء القوي التزام بنك قطر الوطني بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية لدولة قطر.