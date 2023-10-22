أرباح بنك الرياض تتجاوز 6 مليارات ريال بنمو 22%

ارتفعت أرباح بنك الرياض بنسبة 22% إلى 6,09 مليار ريال في أول 9 أشهر من العام الحالي مقارنة مع 4,99 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ذكر في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم.

وعزا البنك الارتفاع في إجمالي دخل العمليات إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى، قابله جزئياً انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ودخل توزيعات الأرباح.

ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، قابله جزئياً انخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ومصاريف العمليات الأخرى.

وارتفعت الموجودات بنسبة 8,3% إلى 377 مليار ريال في أول 9 أشهر من العام الحالي مقارنة مع 347,8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% إلى 254,7 مليار ريال في أول 9 أشهر من العام الحالي مقارنة مع 235,8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 10,5% إلى 267,1 مليار ريال في أول 9 أشهر من العام الحالي مقارنة مع 241,5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت أرباح بنك الرياض بنسبة 14.32% إلى 2.09 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بأرباح بلغت 1.83 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل المتاجرة قابله جزئياً انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله جزئياً انخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ومصاريف العمليات الأخرى.