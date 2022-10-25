أرباح بنك البلاد ترتفع 22,5% إلى 1,5 مليار ريال في 9 أشهر

ارتفعت أرباح بنك البلاد بنسبة 22,5% إلى 1,54 مليار ريال في أول 9 أشهر من 2022 مقابل أرباح 1,25 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2021.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14% إلى 93,8 مليار ريال والموجودات بنسبة 13,8% إلى 127 مليار ريال في أول 9 أشهر من العام الجاري.

وارتفع صافي الأرباح نتيجة لارتفاع دخل العمليات بنسبة 12%، ويرجع ذلك إلى الزيادة في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، ودخل العمليات الأخرى، ومكاسب تحويل عملات أجنبية وصافي المكاسب من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح. ومع ذلك، انخفض دخل وأتعاب العمولات.

من جانب آخر فقد ارتفع اجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 8%، وذلك نتيجة الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والاطفاء.

كما ارتفعت أرباح بنك البلاد بنسبة 20,2% إلى 540,6 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2022 مقابل أرباح 449,7 مليون ريال عن الربع نفسه من عام 2021.

وارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 13%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، ودخل العمليات الأخرى، ومكاسب تحويل عملات أجنبية وصافي المكاسب من الاستثمارات. وقابلها انخفاض في دخل وأتعاب العمولات وتوزيعات الأرباح.

من جانب آخر فقد ارتفع اجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 11%، وذلك نتيجة الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء.