أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تقفز 92% إلى 17.5 مليار درهم

قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهر، مقارنة بـ 9.1 مليار درهم. وارتفع إجمالي الدخل 44% إلى 32.7 مليار درهم بفضل مزيج الودائع الممتاز والنمو القوي للقروض والنمو القوي للرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال.

أبرز النتائج المالية لبنك الإمارات دبي الوطني للتسعة أشهر الأولى

ارتفاع بنسبة 92% في الأرباح على خلفية النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة أحجام المعاملات وعمليات التحصيل الكبير.

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 44% ليصل إلى 32.7 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا والنمو القوي في القروض وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال

نمو قوي في قروض العملاء، حيث ارتفعت بنسبة 8% بفضل الزخم القوي في قروض الأفراد مع تسجيل إدارة الأعمال المصرفية للشركات صفقات مميزة تم إبرامها مع عدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات

مزيج الودائع هو الركيزة القوية الرئيسية. نمت الودائع بواقع 67 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بما في ذلك 33 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة

ارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 90 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4.00% نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع وارتفاع أسعار الفائدة

انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بنسبة 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن جودة الائتمان، مما يعكس النهج الحصيف للمجموعة تجاه مخصصات الائتمان

نمت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 13% لتصل إلى 836 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2023

ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 96% لتصل إلى 271 فلساً

بنك الإمارات دبي الوطني هو واحد من بين ثلاثة بنوك فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصل على تصنيف استثماري غير مدعوم من حيث القدرة على الاستمرار من وكالة فيتش

إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال

ارتفع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدعم هذا القطاع المهم الذي يشكل ركيزة أساسية للإقتصاد

ثلث حصة السوق من الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع الإنفاق على البطاقات بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

“ENBD X” للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك بنجاح باستخدام أحدث التقنيات ومزايا الأمان واتجاهات تجربة المستخدم، مما جعله التطبيق المصرفي الرائد والأكثر تفضيلاً في المنطقة

توسيع نطاق منصة إدارة الثروات الرقمية لمنح العملاء إمكانية التداول في أكثر من 11,000 سهماً من أسهم حقوق الملكية العالمية والإقليمية، مما عزز من مكانة تطبيق “ENBD X” كحل شامل للخدمات المصرفية اليومية وإدارة الثروات

طرح برنامج “سيغنتشر” من الخدمات المصرفية المميزة الذي يوفر للعملاء المرموقين من أصحاب الثروات مزايا وخدمات وامتيازات لا مثيل لها.

ارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 28% في عام 2023، مما يُبرز مكانة وريادة منصة الخدمات الشاملة والمتكاملة المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني

إبرام صفقات بارزة للشركات، شملت تسهيلات ائتمانية هجينة بقيمة 10 مليار درهم، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي لعدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات

شهدت خدمة الدفع “بنك الإمارات دبي الوطني باي” المصممة خصيصاً للتجار، انضمام أكثر من 20 عميلاً بقيمة معاملات تزيد عن 3.5 مليار درهم منذ إطلاقها

صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني يتمكن من إنجاز استثمار مميز في “كومغو” لإحداث نقلة نوعية في عروضه ومزاياه ذات الصلة بتمويل التجارة الرقمية

تنفيذ أول صفقة إعادة شراء مع أحد مدراء الأصول البارزين في السعودية، وأول عملية إعادة شراء إسلامية مع أحد البنوك الإماراتية

نمو القروض في المملكة العربية السعودية بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة لتسارع وتيرة أنشطة الإقراض للشركات والأفراد في أعقاب توسيع شبكة فروعنا لتصل إلى 13 فرعاً.