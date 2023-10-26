أرباح بنك الإمارات الإسلامي ترتفع بنسبة 56% لتصل إلى 1.65 مليار درهم

حقق الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 1.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وكانت الزيادة في الأرباح مدفوعة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر. كما نما الدخل للربع الثالث من العام 2023 بنسبة 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 1.2 مليار درهم، وهو ما شكل قوة دافعة لنمو الأرباح بنسبة 23% لتصل إلى 435 مليون درهم، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.

أبرز النتائج المالية لبنك الإمارات الإسلامي لتسعة أشهر الأولى من العام 2023:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 62% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول

إجمالي الدخل بنسبة 62% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول ارتفعت التكاليف بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار الإمارات الإسلامي في فرص النمو المستقبلية

أظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 83% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

ارتفع صافي الربح بشكل كبير ليصل إلى 1.647 مليار درهم على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول

تحسن صافي هامش معدل الربح ليصل إلى نسبة 4.7% في أعقاب استقرار معدلات الربح في التسعة أشعر الأولى من العام 2023

بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متميزة إلى متعامليه

ارتفع إجمالي الأصول إلى 86 مليار درهم ليحافظ بذلك على قاعدة أصول راسخة

ارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 7% عن نهاية عام 2022 لتصل إلى 52 مليار درهم

بلغت ودائع المتعاملين 61 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 7% عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 75% من إجمالي الودائع

جودة الإئتمان: معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 7.4% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 123%

رأس المال : تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 19.1% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 20.2%، مركز رأس المال القوي للمصرف

تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 19.1% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 20.2%، مركز رأس المال القوي للمصرف بلغتنسبة التمويل إلى الودائع 85%، وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة