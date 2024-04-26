أرباح بنك أبوظبي التجاري تتجاوز 2 مليار درهم في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 13.8% إلى 2.13 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2024، مقارنة بـ1.87 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2023.

وعزا البنك النمو القوي في الأرباح بنمو قوي في القروض الممنوحة في قطاعات الأعمال الأساسية للبنك المتمثلة في مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.

وارتفع الدخل من الفوائد بنسبة 16% إلى 3.3 مليار درهم، ونما الدخل من غير الفوائد بنسبة 21% إلى 1.285 مليار درهم. كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17% إلى 4.586 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس لتبلغ 30.9%. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18% لتصل إلى 3.169 مليار درهم.

وارتفعت الأصول بنسبة 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 إلى 594 مليار درهم.

وارتفعت محفظة القروض والسلفيات بنسبة 21% إلى 318 مليار درهم. وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 41 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2024، باستثناء سداد بعض القروض.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 24% (إلى 384 مليار درهم. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 180 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2024 بارتفاع بنسبة 7% (12 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023، حيث شكلت نسبة 47% من إجمالي ودائع العملاء.

وقد ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 28% لتصل إلى 8.206 مليار درهم في العام 2023.