فريق التحرير by فريق التحرير

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9.5 % ارتفاعا بأرباح البنوك في السعودية في يناير

أرباح البنوك في السعودية، ترتفع في يناير إلى 7.02 مليار ريال سعودي، بنسبة زيادة 9.5% على أساس سنوي.

فريق التحرير by فريق التحرير
9.5 % ارتفاعا بأرباح البنوك في السعودية في يناير
9.5 % ارتفاعا بأرباح البنوك في السعودية في يناير

ارتفعت أرباح البنوك في السعودية، قبل الزكاة والضرائب، إلى 7.02 مليار ريال سعودي في شهر يناير الماضي، مقابل 6.41 مليار ريال سعودي عن الشهر نفسه من عام 2023.

وزادت أرباح البنوك ( المصارف التجارية) في المملكة العربية السعودية، خلال الشهر الماضي، بنحو 611 مليون ريال، عن الشهر نفسه من عام 2023، بنسبة ارتفاع 9.5%، وذلك حسب التقرير الشهري البنك المركزي السعودي “ساما“.

ارتفاع أرباح البنوك في السعودية

9.5 % ارتفاعا بأرباح البنوك في السعودية في يناير

وحسب تقرير البنك المركزي السعودي، الصادر الأربعاء، ارتفعت أرباح البنوك في المملكة العربية السعودية، قبل الزكاة والضرائب، على أساس شهري، بنسبة 3.08%، حيث بلغت 7.02 مليار ريال في شهر يناير الماضي، مقابل نحو 6.8 مليار ريال في ديسمبر الماضي، بمقدار زيادة 210 ملايين ريال.

وكشفت بيانات البنك المركزي السعودي، ارتفاع أرباح البنوك في السعودية، قبل الزكاة والضرائب، خلال الربع الرابع من عام 2023، إلى 19.15 مليار ريال، مقابل 18.05 مليار ريال، عن الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 6.1%.

11.7 % نموا بالأرباح في السعودية في 2023

9.5 % ارتفاعا بأرباح البنوك في السعودية في يناير

وحققت البنوك في السعودية، أرباحا قبل الزكاة والضريبة في عام 2023، بلغت 77.4 مليار ريال، مقابل نحو 27 مليار ريال في عام 2022، بمقدار زيادة 8.13 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 11.7%.

وتواصل أرباح البنوك في السعودية، النمو خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت في عام 2021، نحو 53.88 مليار ريال، ونحو 38.7 مليار ريال في عام 2020، فيما بلغت في عام 2019، نحو 50.32 مليار ريال.

9.5 % ارتفاعا بأرباح البنوك في السعودية في يناير
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...