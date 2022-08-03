.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأسواق المالالأسهمبيانات السوقمصارف (بنوك)

أرباح البنك السعودي البريطاني تتجاوز ملياري ريال في 6 أشهر

.ط by
أرباح البنك السعودي البريطاني ترتفع 10,4% في النصف الأول
أرباح البنك السعودي البريطاني ترتفع 10,4% في النصف الأول

ارتفعت أرباح البنك السعودي البريطاني (ساب) بنسبة 10,4% إلى 2,086 مليار ريال في النصف الول من العام الجاري مقارنة مع 1,889 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2021.

وأرجع البنك ارتفاع أرباح النصف الأول إلى ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنحو 188 مليون ريال، مقارنة بالعام السابق بسبب الارتفاع في اجمالي دخل العمليات وارتفاع حصة الارباح في الشركات الزميلة، وقابل هذا جزئياً ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة واجمالي مصاريف العمليات، بحسب بيان البنك على موقع “تداول السعودية“.

أما أرباح الربع الثاني فقد ارتفعت بنسبة 17,7% إلى 1.082 مليار ريال  مقارنة مع 919 مليون ريال في الفترة نفسها من 2021.

وأشار البنك إلى أن سبب هذه الزيادة هو ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنحو 161 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب ارتفاع دخل العمليات وارتفاع حصة الأرباح في الشركات الزميلة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا