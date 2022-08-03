أرباح البنك السعودي البريطاني تتجاوز ملياري ريال في 6 أشهر

ارتفعت أرباح البنك السعودي البريطاني (ساب) بنسبة 10,4% إلى 2,086 مليار ريال في النصف الول من العام الجاري مقارنة مع 1,889 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2021.

وأرجع البنك ارتفاع أرباح النصف الأول إلى ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنحو 188 مليون ريال، مقارنة بالعام السابق بسبب الارتفاع في اجمالي دخل العمليات وارتفاع حصة الارباح في الشركات الزميلة، وقابل هذا جزئياً ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة واجمالي مصاريف العمليات، بحسب بيان البنك على موقع “تداول السعودية“.

أما أرباح الربع الثاني فقد ارتفعت بنسبة 17,7% إلى 1.082 مليار ريال مقارنة مع 919 مليون ريال في الفترة نفسها من 2021.

وأشار البنك إلى أن سبب هذه الزيادة هو ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنحو 161 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب ارتفاع دخل العمليات وارتفاع حصة الأرباح في الشركات الزميلة.