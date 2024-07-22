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15.6 مليار جنيه أرباح البنك التجاري الدولي المصري في الربع الثاني

ارتفعت إيرادات البنك المدرج في البورصة المصرية بنسبة 81% لتصل إلى 24.4 مليار جنيه.

فريق التحرير by فريق التحرير

حقق البنك التجاري الدولي مصر (CIB) أرباحا قياسية بلغت 15.6 مليار جنيه (324 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2024، مسجلاً زيادة هائلة بنسبة 96% عن نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا النمو الاستثنائي إلى النمو الحقيقي لأعمال البنك، وليس إلى العوامل الخارجية مثل انخفاض قيمة العملة أو التضخم، كما أكد البنك في بيان رسمي.

أهم عوامل نمو البنك التجاري الدولي:

  • نمو الإيرادات: ارتفعت إيرادات البنك التجاري المدرج في البورصة المصرية بنسبة 81% لتصل إلى 24.4 مليار جنيه، مدفوعة بنمو قوي في مختلف قطاعات الأعمال.
  • نمو القروض: شهد تمويل الشركات والأفراد نموا بنسبة 24% ليصل إلى 331 مليار جنيه.
  • الكفاءة التشغيلية: نجح البنك في تحسين كفاءته التشغيلية، مما ساهم في تعزيز أرباحه.
البنك التجاري الدولي

ويعد هذا الإنجاز هاما بشكل خاص في ظل التحديات الاقتصادية الكلية التي تواجهها مصر، بما في ذلك:

  • ارتفاع أسعار الفائدة: رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث بلغت 27.25% في مارس 2024.
  • انخفاض قيمة العملة: شهد الجنيه المصري انخفاضا بنسبة 55% مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية.
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فريق التحرير

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