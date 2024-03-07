أرباح الإمارات دبي الوطني- مصر تقفز 174% إلى 3.24 مليار جنيه

قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني– مصر الصافية بنسبة 174% إلى 3.24 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال عام 2022، ليسجل بذلك أعلى معدل نمو سنوي في أرباح البنك منُذ بدء أعماله في مصر.

وسجلت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 4.9 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 2 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 141%، وبزيادة قُدرت بحوالي 2.9 مليار جنيه.

وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 69%، ليسجل 7.3 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 4.3 مليار جنيه خلال 2022، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 110% خلال العام الماضي، ليصل إلى 1.1 مليار جنيه خلال 2023، مقارنة بـ534.1 مليون جنيه خلال 2022.

وارتفع حجم أصول البنك بمعدل 27% إلى 128.1 مليار جنيه في 2023، مقابل 100.9 مليار جنيه في 2022، بزيادة بلغت 27.2 مليار جنيه.

وصعدت محفظة ودائع العملاء بنسبة 20%، لتبلغ 102.7 مليار جنيه في 2023، مقارنة بـ 85.2 مليار جنيه في 2022، بقيمة زيادة قُدرت بحوالي 17.5 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي القروض للعملاء بواقع 13.7 مليار جنيه، وهي أعلى قيمة زيادة سنوية منُذ دخوله السوق المصري، ليصل إجمالي المحفظة إلى 60.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقابل 46.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

وقفزت تمويلات البنك للشركات بنسبة 36% لتبلغ 46 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ 33.9 مليار جنيه خلال عام 2022.

وارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني لقطاع التجزئة المصرفية (الأفراد) بنسبة 12.8% إلى 14.1 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 12.5 مليار جنيه بنهاية 2022.