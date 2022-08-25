أرباح أكبر 10 بنوك إماراتية ترتفع 24,4% إلى 12,6 مليار درهم في الربع الثاني

ارتفعت الأرباح الصافية لأكبر 10 بنوك في دولة الإمارات بنسبة 24,4% في الربع الثاني من 2022 إلى 12,6 مليار درهم، بسبب نمو ايرادات الفوائد الأساسية، وفق تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من عام 2022، الصادر عن شركة ألفاريز آند مارسال.

ويكشف النشاط المتزايد بين القروض والودائع عن تحسن في الوضع الاقتصادي للعملاء. وأدى الارتفاع الحاد في كل من السلف والودائع إلى الارتفاع في دخل الفوائد، إذ شهد إجمالي السلف نمواً بنسبة 1,8% في حين نمت الودائع بشكل أسرع بنسبة 4,5%.

وارتفع إجمالي الدخل من غير الفوائد بنسبة 15,1% على أساس فصلي، كما ارتفع صافي هامش الفائدة الإجمالي بمقدار 26,1 نقطة أساس على أساس فصلي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وتحسنت جودة الأصول الإجمالية حيث انخفضت القروض المتعثرة/ القروض والسلفيات بنسبة 0,4% لتصل إلى 5,7% خلال الربع الثاني من العام.

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات هي : بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

وتجاوز نمو ودائع العملاء معدل القروض والسلف في الربع الثاني من عام 2022. إذ ارتفع إجمالي القروض والسلف لأكبر عشرة بنوك في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1,8% على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2022، بينما نمت الودائع بنسبة 4,5% على أساس فصلي. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع إلى 82,4% على أساس فصلي في الربع الثاني مقارنة بنسبة 84,5% على أساس فصلي في الربع الأول من العام نفسه.

وشهد الدخل التشغيلي زيادة طفيفة بسبب ارتفاع دخل الفوائد بنسبة 19,5% على أساس فصلي بفضل دعم الدخل من غير الفوائد مثل دخل النقد الأجنبي ومكاسب الاستثمار. إذ ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 13,6%على أساس فصلي مقارنة بانخفاض بنسبة 6,4% في الربع الأول من عام 2022. وكان النمو مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع الدخل من غير الفوائد بشكل كبير بنسبة 15,1% على أساس فصلي، ودخل الصرف الأجنبي والاستثمار المرتبط بنسبة 24,1%.

وشهد صافي هامش الفائدة للقطاع المصرفي الإماراتي تحسناً مع ارتفاع سعر الفائدة القياسي. على الرغم من هذا التحسن بنسبة 2,3%، لا يزال أقل من مستوياته السابقة قبل الجائحة البالغة 2,6%.

تحسن الكفاءة التشغيلية

وتحسنت الكفاءة التشغيلية في الربع الثاني من عام 2022 على الرغم من الزيادة في مصاريف التشغيل. كما سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً بنسبة 2,9 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 31,5%. ويعزى الانخفاض في نسبة التكلفة إلى الدخل التشغيلي بنسبة 13,6% على أساس فصلي التي تنمو بوتيرة أسرع مقارنة بمصاريف التشغيل التي تبلغ 4,1% على أساس فصلي. وسجلت ثمانية من أكبر عشرة بنوك في الإمارات العربية المتحدة عن تحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الثاني من عام 2022.

وتحسنت تكلفة المخاطر حيث استمرت رسوم انخفاض القيمة الإجمالية في الانخفاض للربع السادس على التوالي. وانخفض إجمالي حجم الميزانية بمقدار 9,7 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0,72% في الربع الثاني من العام الجاري. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض إجمالي المخصصات إلى 3,1 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من 3,5 مليار درهم إماراتي في الربع الأول، ليصل إلى 9,7% على أساس فصلي.

وارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 24,4%على أساس فصلي، ونتيجة لذلك تحسنت نسب العائد مثل العائد على حقوق المساهمين نسبة 1,9% والعائد على الأصول بنسبة 0,3% على أساس فصلي.

تداعيات التضخم أقل تأثيراً على المنطقة

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: “من المتوقع أن يسجل القطاع المصرفي في المنطقة، بما في ذلك القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ربحية قوية ومستمرة على خلفية زيادة أسعار الفائدة وتحسين جودة الائتمان والنمو الاقتصادي القوي. في حين أن التضخم أصبح الآن مصدر قلق في كل العالم، إلا أننا نتوقع أن يأتي بتبعات أقل تأثيراً على المنطقة، بفضل أسعار النفط الثابتة وزيادة ثقة المستهلك وانتعاش النشاط الاقتصادي. كما ساهمت بشكل رئيسي المشاركة الكبيرة والمفتوحة في الموجة الأخيرة من الاكتتابات العامة الأولية ذات الصلة بالقطاع العام في الشعور الإيجابي خلال هذا الربع الثاني من العام”.