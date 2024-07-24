3 مليارات درهم أرباح أبوظبي الإسلامي في النصف الأول

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً قوياً في صافي أرباحه بعد الضريبة بنسبة 30% في النصف الأول ليصل إلى 3.03 مليار درهم.

يعود هذا الأداء القوي إلى النمو في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات، وارتفاع هامش الربح، وتحسن كفاءة التشغيل.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي نموا في إيراداته من جميع المصادر، بما في ذلك الدخل من التمويل والرسوم والعمولات.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% ليصل إلى 213 مليار درهم، مدفوعا بنمو تمويل العملاء.

المصدر: أبوظبي الإسلامي

حافظ المصرف على مركز رأس مال قوي مع معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.9%.

وشهدت جميع قطاعات الأعمال في المصرف نمواً في النصف الأول، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وارتفع هامش صافي الربح للمصرف إلى 4.6%، مدفوعاً بارتفاع العوائد وتحسن الإدارة لتسعير الأصول والالتزامات.

وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل للمصرف إلى 28.6%، مما يعكس تحسن الإنتاجية، ونما الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 52% في النصف الأول، مدفوعا بنمو الرسوم والعمولات من الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية للأفراد والبطاقات.

وارتفع تمويل العملاء بنسبة 15% منذ بداية العام، حيث قدم المصرف تمويلات جديدة بقيمة 16 مليار درهم.

ونمت ودائع العملاء بنسبة 15% لتصل إلى 172 مليار درهم، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9%.

حافظ المصرف على معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.9% ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 17.2%، وحافظ المصرف على سيولة قوية مع تحسن في معدل الأموال المستقرة إلى 79.5% ونمو الأصول السائلة المؤهلة إلى 19.7%.