أدنوك للتوزيع تقترض 2,25 مليار دولار

وافق مجلس إدارة شركة “أدنوك للتوزيع“ التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على اتفاقيات قروض تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2,25 مليار دولار.

وقالت “أدنوك للتوزيع”، أكبر مشغل لمحطات التزود بالوقود في الإمارات، في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية إنَّها ستستخدم هذه القروض في إعادة تمويل ديون قائمة أو لأغراض عامة للشركة.

وكانت “أدنوك للتوزيع” قد أعلنت في أيلول / سبتمبر الماضي عن موافقة مجلس إداراتها على دفع أرباح مرحلية للمساهمين عن النصف الأول من العام الحالي بقيمة 1,285 مليار درهم (10,285 فلس للسهم)

تعد هذه التوزيعات أول دفعة من توزيعات أرباح عام 2022، والتي من المتوقَّع ألا تقل قيمتها عن 2.57 مليار درهم (20,57 فلس للسهم)، وفقاً لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح، ويتوقَّع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات أرباح عام 2022 في شهر نيسان / أبريل المقبل.

وشملت اتفاقيات القروض الجديدة تسهيلات ائتمانية غير مضمونة تبرمها الشركة مع بنك أبوظبي الأول وبنوك أخرى لم تسمّها، إذ تحصل بموجبها “أدنوك للتوزيع” على قرض مقوم بالدولار بأجل محدد بقيمة 375 مليون دولار، بالإضافة إلى تسهيل بأجل محدد يزيد قليلاً عن 4,13 مليار درهم من بنك أبوظبي الأول وبنوك أخرى.

وستحصل “أدنوك للتوزيع” على قروض متجددة غير مضمونة من الشركة الأم “بترول أبوظبي الوطنية” بقيمة 375 مليون دولار، وقرض آخر بقيمة 1,4 مليار درهم.

وذكرت الشركة أنَّ إتمام عمليات التمويل بموجب اتفاقية التسهيلات بأجل محدد واتفاقية التسهيلات المتجددة سيخضع لاستيفاء الشروط اللازمة.

وقد أبرمت “أدنوك للتوزيع” في نهاية حزيران / يونيو الماضي، اتفاقية للاستحواذ على 50% من أنشطة “توتال إنرجيز مصر”، في صفقةٍ تصل قيمتها إلى 203,3 مليون دولار، وتشمل أنشطة محطات بيع الوقود بالتجزئة والجملة ووقود الطائرات في مصر.