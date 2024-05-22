أداء قوي للبنوك الخليجية في الربع الأول من عام 2024

أظهرت نتائج الربع الأول من عام 2024 نمواً ملحوظاً في صافي أرباح البنوك الخليجية، حيث ارتفعت بنسبة 11.8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 10.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 14.4 مليار دولار.

وتصدرت البنوك الإماراتية المشهد بأرباح بلغت 5.6 مليار دولار، تلتها السعودية (4.9 مليار دولار)، والقطرية (1.9 مليار دولار)، والكويتية (1.3 مليار دولار)، وذلك وفقًا لتقرير اقتصادي صادر عن “كامكو إنفست”، والذي يرصد أداء 57 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية.

ويعزى هذا النمو في الأرباح جزئياً إلى انخفاض المصاريف التشغيلية وتراجع مخصصات انخفاض القيمة، على الرغم من أن إجمالي إيرادات البنوك بلغ 31.4 مليار دولار في الربع الأول.

وبحسب التقرير، حافظت الإمارات على صدارتها في صافي هامش الفائدة بنسبة 3.49%، مما يعكس وفرة السيولة التي تتمتع بها المصارف الإماراتية وقدرتها على الاستفادة من دورة أسعار الفائدة الحالية. وجاءت السعودية في المركز الثاني بهامش فائدة 2.18%، تلتها قطر (2.06%) والكويت (2.87%).

كما تصدرت البنوك الإماراتية قائمة العائد على حقوق المساهمين بنسبة 16.9%، تلتها السعودية (12.8%) وقطر (12.7%).

وقد شهدت مصارف الإمارات أكبر نمو في هذا المؤشر بواقع 280 نقطة أساس، مدفوعاً بارتفاع الأرباح ونمو إجمالي حقوق المساهمين.