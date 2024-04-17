أبوظبي الإسلامي ينفي مفاوضات لشراء حصة في بنك إندونيسي

نفى مصرف أبوظبي الإسلامي، في افصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، الأخبار المتداولة حول قيامه بمفاوضات تتعلق بشراء حصة في بنك الشريعة الإندونيسي، مؤكداً أنه لا يوجد أي محادثات أو مفاوضات تتعلق بهذا الموضوع.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مصدرين مطلعين أن مصرف أبوظبي الإسلامي يجري محادثات لشراء حصة أقلية تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار في بنك الشريعة أكبر بنك إسلامي إندونيسي.

وذكر المصدران المطلعان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث لوسائل الإعلام، أن الاستحواذ المحتمل على حصة 15 بالمئة في بنك الشريعة الإندونيسي من بنك راكيات إندونيسيا هو أحد الخيارات التي يدرسها مصرف أبوظبي الإسلامي.

وذكرت “رويترز” أن مصرف أبوظبي الإسلامي أحجم عن التعليق. ولم يرد بنك راكيات إندونيسيا على طلب رويترز للتعليق.

وقال جوناوان هارتويو السكرتير الإداري لبنك الشريعة الإندونيسي المملوك للدولة في بيان ردا على استفسارات رويترز “ما يمكننا قوله هو أن المعلومات المذكورة أعلاه متاحة لمساهمينا”.

وتعتبر منطقة جنوب شرق آسيا، التي تضم 11 دولة ويبلغ عدد سكانها أكثر من نصف مليار نسمة، سوقاً سريعة النمو للخدمات المصرفية الإسلامية.

وقد بلغت قيمة الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة في إندونيسيا 163 مليار دولار في تموز / يوليو من العام 2023، بزيادة 13 بالمئة عن الفترة نفسها من العام 2022، وفقاً لتقرير تطوير التمويل الإسلامي الذي نشرته هيئة الخدمات المالية في إندونيسيا العام الماضي.