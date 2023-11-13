أبوظبي الإسلامي أول مصرف في العالم يصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار

أصبح مصرف أبوظبي الإسلامي أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك بعدما أعلن عن إدراج صكوك خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار في سوق الأوراق المالية العالمية في بورصة لندن وفي سوق الأوراق المالية الخضراء التابع لبورصة لندن.

وكانت بورصة لندن قد رحبت بهذا الإدراج الذي يعتبر أول إدراج لصكوك خضراء مقومة بالدولار تصدره مؤسسة مالية في العالم والذي أتى بعد الإدراج الناجح لـ صكوك المصرف بقيمة 750 مليون دولار غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال.

وكان المصرف قد أنهى بنجاح عملية إصدار هذه الصكوك الخضراء بقيمة 500 مليون دولار والتي تستحق بعد خمس سنوات، حيث قام المصرف بتسعير الصكوك الحاصلة على تصنيف A+ من قبل فيتش بمعدل ربح قدره 5.695% سنوياً. وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذباً اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي وإقليمي ومحلي، حيث بلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف، محققاً بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 مما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف. ووصل التسعير النهائي إلى 30 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي. ويبلغ هامش التسعير 115 نقاط أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية.

ويعتزم المصرف تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام، ويعد هذا الإصدار، خطوة رئيسية ضمن مساهمة المصرف لتسريع جهود التحول المناخي والتمويل المستدام.